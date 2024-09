Urmo Aava annetajate toel Kreekasse läinud ja seal ilusa tulemuse teinud Virvesest: see oli nagu muinasjutt!

24-aastase Virvese karjääri kohal rippusid hooaja alguses tumedad pilved, kuid tänu ettevõtjatele Jüri Käole, Aivar Mäemetsale ja Marek Mägile jpt toetajatele lükati Saaremaa rallitalendi hooajale juuni alguses Sardiinia etapist alates hoog sisse. Hoog, mis on osutunud igati võimsaks: alustuseks Sardiinia ralli WRC2 klassi viies, siis Poolas kolmas koht, Rally Estonia EM-etapil ülinapilt Georg Linnamäele alla jäämine ehk teine koht, pisut kesisem tulemus Soomest - WRC2 kaheksas -, ja nüüd Kreekast identne aeg etapivõitja Sami Pajariga, kellele andis võrdse aja juures esikoha üks katsevõit.

„See oli nagu muinasjutt!“ kommenteeris Rally Estonia peakorraldaja Urmo Aava, kelle roll Virvese sõitma saamisel polnud sugugi mitte väike. Just Aava ja telemehe Kalev Kruusi loodud fond (MTÜ Estonian Next Rallystar), mis on toimetanud juba kolm aastat, andis Virvesele 52 000-eurose tõuke (puuduoleva summa lisasid sponsorid), mille toel ta üldse Kreekas startida sai. Kõikide 200 õla alla panijate nimed ilutsesid Akropolises ka Virvese auto tagatiival.