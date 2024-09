DELFI VIDEO | JWRC maailmameister Romet Jürgenson: parajalt uskumatu, et see kõik nii kiirelt on juhtunud

„Eks ta parajalt uskumatu ole, et kõik nii kiiresti on juhtunud. Nende nimede keskel olla on üks kõige lahedamaid asju,“ sõnas Jürgenson, viidates ajakirjaniku küsimusele, et sama saavutuseni jõudsid omal ajal nii Sebastien Ogier kui Sebastien Loeb. „Üks märk on maha pandud ja see on juba mingisugune saavutus. Väga hea meel on.“