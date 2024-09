Eesti jõud Kreeka rallil: Jürgensonist sai maailmameister, Virves kaotas võidu vaid 0,1 sekundiga, Tänak poodiumil, kuid pettunud

Värsket maailmameistrit tuleb austada, seega esmalt Juunior WRC tšempioniks kroonitud Romet Jürgensonist. Noormees ilmus rallitaevasse kui välk, sattus arvutimängu kaudu RallyStar programmi, osutus seal parimaks, sai võimaluse lüüa kaasa Juunior WRC sarjas ja pani selle kohe kinni. „Kui kolm aastat tagasi RallyStar välja kuulutati, nägin võimalust, aga see, et täna olen maailmameister, teinud sama, mida Sebastien Loeb ja Sebastien Ogier... See tundub uskumatu,“ tunnistas Jürgenson, kelle näolt ei kippunud naeratus kuidagi kaduma.