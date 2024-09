INTERVJUU | Poolas märgi maha pannud Eesti rallineiu Hanna Lisette Aabna: mu kiirus oli võrreldes teistega muljetavaldav

Kolm päeva kestnud programmist võttis osa 15 lootustandvat naissõitjat. Laagri lõppedes valis žürii välja kolm paremat, kellele antakse võimalus oktoobris toimuval Kesk-Euroopa asfaldirallil tulla starti Ford Fiesta Rally3-masinaga. Aabna küll väljavalitute sekka ei kuulunud, kuid noort eestlannat see ei morjenda. Poolast ammutas ta rohkelt enesekindlust, kogemust ja inspiratsiooni. Tee tähtede poole on loodetavasti alles alguses.

Võib vist õnne soovida. See, et sa Poolasse üldse pääsesid, oli sinu jaoks ilmselt juba võit?

Ma olen kindel, et võimalus sinna sõita oli tõesti mulle väga-väga suureks võiduks. Tänasel päeval olen juba väga õnnelik, et mul üldse tekkis võimalus sinna minna. Seda enam, et suutsin seal väga head kiirust näidata.