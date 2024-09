Eesti jalgpalliliiga mängus hindas kohtunike vaatleja oma poja, tütre ja väimehe tööd. Jalgpalliliit ei näe selles midagi imelikku

Delfi uuris Eesti jalgpalliliidu kohtunike osakonna juhatajalt Hannes Kaasikult , kuidas sai selline olukord tekkida ja kas EJL ei näe probleemi, et lähisugulased on selliselt tööle määratud.

„Kui kümmekond aastat tagasi olnuks taoline olukord välistatud, sest mängu vaatleja tagasiside oli pea ainuke info, millele toetuda, siis praeguseks on olukord pisut muutunud. Täna on olemas igast mängust ülekanne, mis jõuab analüüsimiseks kohtunike õppeplatvormile RefPal. Analüüsikeskkonnas on kõik olulisemad sündmused kajastatud ning ekspertkomisjoni poolt ametlikult hinnatud,“ teatas Kaasik oma kirjalikus vastuses.