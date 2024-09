Flora saab järgmise 30 päeva jooksul uue peatreeneri. Pelle Pohlak: küsimus on lihtsalt realiseerimishetkes

Pohlak sõnas, et klubil on juhendaja osas selge nägemus olemas, aga avalikkust teavitatakse alles siis, kui kõik on valmis.

„Meil on kindel plaan olemas ja küsimus on lihtsalt realiseerimishetkes,“ selgitas Pelle Pohlak Delfile.

Ning Flora president kinnitas, et uue treeneri näol on tegemist eestlasega. „Kurssi me muutmas ei ole ja plaan on arendada nii Eesti mängijaid kui ka treenereid. Seega vastus on treeneri puhul sama, ikkagi Eestist.“