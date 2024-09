Kihlveopettuse kaasuse kuus osalejat pääsevad tõenäoliselt oportuniteediga, grupijuht mitte

Väidetava kihlveopettuse kaasuse tõttu on jätkuvalt kohtu all Anton Sereda, Nikolai Lõsanov, Anton Ljubejev, Anton Pomazan, Artur Sereda, Andrei Lomov ja Anatoli Lõsanov, kes teisipäeval olid kohtusaalis ilmselgelt lõbusas tujus. Karistusseaduse kohaselt heideti kõikidele süüdistatavatele ette grupi sooritatud kelmuses osalemist, aga neist viimased kuus pääsevad tõenäoliselt oportuniteediga.

„Enne istungit pöördusid kaitsjad prokuratuuri poole, öeldes, et nad on aru saanud KrMS § 202 aluselt väljumise võimalusest. Saan omalt poolt teha esmase sissejuhatuse ja esitleda taotluse, et kõigi süüdistavate puhul, välja arvatud Anton Sereda, lõpetada kriminaalmenetlus avaliku menetlushuvi puudumise tõttu. Menetluse osas on ajakirjanike huvi, aga seda Sereda puhul pretsedendi kaaluga,“ selgitas riigiprokurör Vahur Verte kohtusaalis, kus oli kohal kolme väljaande esindajad.