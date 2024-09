Neymar hoiatas Realis mängivaid brasiillasi Mbappe eest

Ilta-Sanomat kirjutab tuginedes Prantsuse meediale, et Neymar on saatnud Reali brasiillastest mängumeestele sõnumi, milles teatas, et Mbappega koos mängimine oli nagu põrgu.

Prantsusmaa hinnatud saatejuht Cyril Hanouna ütles raadiokanalis Europe 1, et Neymari ja Mbappe vahel on alati olnud hõõrumisi.

„Brasiillased [Madridi Realis] on Neymari sõbrad. Ning Neymari ja Mbappe omavaheline läbisaamine on alati olnud sõjakas. Neymar on saatnud Madridi Reali brasiillastele sõnumi, öeldes, et [Mbappéga] mängimine oli põrgu,“ teatas Hanouna.