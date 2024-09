Eesti naisjalgpallur liitus Meistrite liigas osaleva Šveitsi meisterklubiga

„Juuli lõpus käisin paaris kohas testimas, mis viis lepinguni Servette’is. Mul on hea meel, et saan täita oma unistuse ja teha olulise sammu enda karjääris. Servette’is on väga professionaalne keskkond ning hea võimalus suurte kogemustega mängijate kõrval treenida ja areneda. Tänan FC Flora naiskonda koosveedetud aja eest ja soovin edu edaspidiseks!“ rääkis Volkov Flora pressiteenistusele.