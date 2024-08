Miks taandus Kullamäe Pärnus abitreeneri rolli? „Ma ei taha enam olla Eesti korvpallis pinnuks silmas“

„Ma ei taha enam olla Eesti korvpallis pinnuks silmas,“ ütles Kullamäe intervjuus Õhtulehele , et rahatrahv ning Eesti-Läti korvpalliliiga tehnilise komisjoni juhi Atso Matsalu talvised sõnavõtud on tal hinges ka pool aastat hiljem.

„Esiteks ei saavutanud me kevadel eesmärke, mis ma endale ja meeskonnale seadsin. Teiseks oli meil suurepärane podcast, mis võeti hästi vastu. Kui kevadel ühemeheshow minu vastu pihta hakkas, pidin mõtlema, kuidas edasi minna. Kui ma pean saatele hakkama peale maksma, siis on see päris ränk.“