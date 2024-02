1000-eurone trahv valmistab Pärnu Sadamale tuska. „See on nii uskumatu ja alandav!“

Kärp rääkis Delfile, et tal on äärmiselt keeruline 1000 euro suurust trahvi alla neelata. „Meile on tehtud kohtutavat ülekohut. See on nii absurdne otsus ja summa meie liiga mõistes. Olen lihtsalt nõutu... Meil üks hea tuttav tegi väikese arvutuse, et võrreldes Euroliiga trahvidega peaks meie trahv olema 62 eurot,“ viitas Kärp sellele, et hiljuti kasseeriti Tel-Avivi Maccabi tagamängijalt Wade Baldwinilt saranase rikkumise eest 3500 eurot.