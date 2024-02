KOMMENTAAR | Kullamäe trahv – küsitavusi rohkem kui 1000 euro eest

Kõigepealt aga meeldetuletuseks faktid. Pärast Pärnu Sadama kõige napimat kaotust Kalev/Cramole Eesti-Läti korvpalliliigas esines Gert Kullamäe taskuhäälingusaates „Pihtas põhjas“ iroonilise sõnavõtuga, mis – ehkki pealispinnal tolle mängu kohtunikke ülistav – kritiseeris esmajoones kohtunike otsust fikseerida mängu viimastel sekunditel viga Pärnu mängijale ja sinna otsa ka mõningaid teisi Pärnu vastu tehtud vilesid. Seejärel saime kuulda, et Eesti-Läti ühisliiga tehniline komisjon on trahvinud Pärnu võistkonda tema peatreeneri väljaütlemiste eest 1000 euroga.

Meedias on kostunud, et tehniline komisjon tegi trahvi omal algatusel, ilma et keegi oleks nende poole sel teemal pöördunud. Liiga reglemendi punkti 12.1 järgi hindab tehniline komisjon reeglite rikkumisi kas mõne klubi protesti või peakohtuniku, komissari, lauakohtunike või kummagi riigi korvpalliliidu peasekretäri avalduse alusel. Kui Kullamäe sõnavõtu peale tõesti ei kaevanud ükski eelnimetatud tegija, siis on tõsiselt kaheldav, kas tehnilisel komisjonil üldse oli õigus trahvi teha.