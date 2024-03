„Pihtas põhjas“ skandaal. Kergelt solvuvad mehed solvasid teisi kergelt solvuvaid mehi ja võtsid siis ohvri rolli

Korvpalli-podcast’i „Pihtas põhjas“ hingusele saatmisest on nüüdseks juba omajagu vett merre voolanud, kuid teema kerkib siin ja seal endiselt üles. Esialgu lootsid paljud, et tegemist on hetkeemotsiooni ajel tehtud otsusega, kuid nüüd tuleb ilmselt leppida saate eetrist kadumisega.