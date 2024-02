Korvpallipodcast „Pihtas põhjas“ läheb hingusele. „Rääkida peab saama ausalt ja sisemise kirega!“

„Eesti esimene korvpallipodcast, 2019. aasta algul tegutsemist alustanud „Pihtas põhjas“ on sunnitud tegutsemise lõpetama, kuna senistel alustel ei ole võimalik saadete tegemist enam jätkata. Ühe saatejuhi, Gert Kullamäe rahaline karistamine ja ähvardamine treeneri litsentsi äravõtmisega Eesti korvpalliliidu juhatuse liikme poolt, on tekitanud olukorra, kus avalikus ruumis, vähemalt teatud persoonidele, on korvpalliteemade arutamine muutunud võimatuks.

„Käisin hooaja alguses isiklikult kohal nõukogus palvega, et kohtunike teemasid avalikult ajakirjanduses ega podcastides ei arutataks. Kuna mitmeid kordi on seda klubile mainitud ja vastav punkti on juhendis kirjas, siis jõudsime sellise otsuseni,“ põhjendas kohtunike komitee juht Atso Matsalu klubile määratud rahatrahvi.

Vast see on ka põhjus, miks Eesti-Läti liiga tehniline komisjon teeb karistamisotsuse tagaselja, asjaosaliste käest täpsemaid selgitusi küsimata. Vähe sellest, otsuses ei ole ühtegi viidet, et karistust võiks mingilgi moel vaidlustada. Demokraatia ja õiglus kõige ehedamal moel.

Halva mängu juures ei pea tegema head nägu. Rääkida peab saama ausalt ja sisemise kirega. Julgeme arvata, et kõige enam on saates kirutud otse või kaudselt saatejuhtide enda tegemisi või tegemata jätmisi. Seda on tehtud nöökides, läbi järsema või pehmema huumori, solvumata.

„Pihtas põhjas“ ei ole kunagi olnud üdini tõsine podcast. Tuleb osata huumorist aru saada, kuigi jah, elu on näidanud, et see ei ole kõigile jõukohane.

Oleme absoluutselt veendunud, et kõigi nende aastatega oleme tänu oma „koosolekutele“ meie lemmikala populariseerimisele kaasa aidanud ja tänu sellele on nii mõnigi inimene leidnud tee korvpallisaali, mis peabki olema sedasorti saateformaadi peamine eesmärk. Kahju, et see aeg sai nüüd meie jaoks läbi, just sellisel moel ja meist sõltumata. On olemas ütlus – armasta korvpalli, aga mitte ennast korvpallis. Meie igatahes armastame korvpalli.

Podcasti „Pihtas põhjas“ saatejuhtide kolmik Gert Kullamäe, Janar Talts ja Ivar Jurtšenko tänavad kõiki seniseid kuulajaid, teiega on olnud tore. Tänud ka saate taustajõududele ja abistajatele ning ennustusportaalile PAF, kes on mitmeid aastaid olnud podcasti peatoetaja.“