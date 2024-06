Eesti 3x3 korvpallimeeskond võitis EMi kvalifikatsioonis Saksamaad ja Türgit

„Korvpalli suurriikide võitmine teeb alati tuju heaks, aga peame endile aru andma, et see on alles algus. Asju hakatakse otsustama homme ja kindlasti oleme võimelised palju paremini mängima. Täna suutsime siiski vastastele oma mängurütmi peale suruda ja see tõi ka võidud,“ sõnas koondise treener Priit Vene, vahendab Eesti Korvpalliliit.