VIDEO | Rytas šokeeris Leedu korvpallifinaalis Žalgirist

Žalgirisel oli veel lõpusekunditel võimalus mäng enda kasuks kallutada, kuid vabalt viskele pääsenud Lukas Lekaviciuse kolmene ei tabanud. Rytase mängijad said lauapalli, kuid kaotasid seejärel palli Arnas Butkeviciusele, kelle vastu tehti ilmselt viga. Kohtunike arvates juhtus see aga juba pärast lõpuvilet.

„Arnasi vastu tehti viga!“ teatas Trinchieri mängujärgsel pressikonverentsil. „Ma palusin olukorra üle vaadata, sest ta näppas palli ja seal oli kontakt. Palusin kohtunikel seda vaadata, kuid nad olid juba duši all. Ma ei teadnud, et kohtunikuks oli Usain Bolt... See oli täielik jant. Ma küsisin „kus on kohtunikud?“, kuid keegi ei teadnud, kus nad on.“