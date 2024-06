Kaspar Treier vahetas Itaalias koduklubi

Tartust pärit korvpallur kuulus viimased neli hooaega Itaalia klubi Sassari Dinamo ridadesse. Sassari võitis lõppenud hooajal Itaalia kõrgliigas 30-st mängust 14, millega nad jõudsid kümnendale tabelireale. See on tänavu ka meistrite liigas osalenud klubile kõva pettumus, sest viimati jäid nad Serie A-s kaheksa parema seast välja 2018. aastal. Treieri enda keskmised näitajad olid 12 minutiga 3,7 punkti ja 1,5 lauapalli.

Treieri karjäär jätkub Itaalias, aga nüüd Napoli Basket ridades, kes eelmise hooaja lõpetas Sassari ees üheksandal kohal. Klubi pressiteate kohaselt sõlmis eestlane kaheaastase lepingu, mida mõlemal osapoolel on võimalik esimese hooaja järel lõpetada.

„Mul on väga hea meel Napoliga liituda. Nägin, kuidas meeskond eelmisel aastal mängis ja ma ei jõua ära oodata, et peatreener Igor Miliciga koostööd teha,“ sõnas Treier pressiteate vahendusel. „Minu eesmärgid on tööd teha, kasvada ja edasi areneda koos tiimikaaslastega, et teha parim tulemus.“

„Meil on hea meel Kaspari liitumise üle,“ lisas klubi spordiosakonna juht Pedro Llompart. „Läbirääkimised käisid kiirelt, mis näitas mängija soovi Napolisse tulla. Usume, et praegu on tema karjääris oluline hetk ning meie klubi abil saab ta oma talenti näidata. Ta on mängija, kes nii mulle kui treener Milicile väga meeldib. Oleme kindlad, et koos töötades suudab ta meie võistkonda kõva panuse anda.“

Napolit juhendab 48-aastane Horvaatiast pärit Milicic, kes on ühtlasi Poola koondise peatreener.