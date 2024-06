VIDEO | Mavericksi vägev lõpuspurt ei aidanud, Celticsit lahutab meistritiitlist üks võit

Boston juhtis pärast 20:5 spurti neljanda veerandi alguses juba 91:70, kuid Dallas vastas siis 22:2 vahespurdiga ning jõudis kolm ja pool minutit enne lõppu vaid punkti kaugusele. Kodumeeskonna staar Luka Doncic sai aga 4.12 enne sireeni kuuenda vea. Lõpuminutitel võttis Celtics Tatumi, Browni ja Derrick White`i (viskas 16 punkti) vedamisel siiski võidu - see kolmik tõi Bostoni viimased 13 punkti.

Lätlase Kristaps Porzingise mitteosalemine kolmandas mängus selgus umbes kaks tundi enne kohtumise algust. Vasaku jala vigastuse tõttu eemale jäänud lätlase edasine osalemine finaalseerias on küsimärgi all.

Boston on nüüd play-off’is võitnud juba kümme järjestikust mängu. Neljas finaalmatš on juba reedel Dallases. Celticsi võidu korral tõusevad nad NBA ajaloo edukaimaks kubiks. Hetkel on nii Bostoni kui Los Angeles Lakersi arvel 17 meistritiitlit.