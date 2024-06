Boston Celtics sai NBA finaalide ajaloo ühe suurema kaotuse ning Dallas Mavericksi tiitlilootus jäi ellu

Mavericks haaras juhtohjad enda kätte juba avaveerandiga, mis võideti 34:21. Poolajaks oli võõrustajate edu 61:35. Lõpuks võitis Mavericks kohtumise 38 punktiga. Seejuures oli neljandal veerandajal Mavericksi edu vahepeal koguni 48 silma.

„Meie jaoks oli olukord lihtne. Meil oli variant võita või lõpetada hooaeg ja minna randa,“ teatas Mavericksi peatreener Jason Kidd pressikonverentsil. „Meie mängijad olid valmis. Nemad (Boston) olid valmis tiitlivõitu tähistama, kuid me panime jala maha. Olime meeleheitel. Peame samamoodi jätkama. Nad tahavad seeriat lõpetada, kuid siin liigas on just seeria lõpetamine kõige raskem asi. Täna olite kõik selle tunnistajaks.“

„Võime mänguks valmistuda, kuid see ei taga alati edu. Arvasin, et oleme valmis. Mulle tundus, et tulime väljakule õige meelestatusega. Asjad ei läinud lihtsalt meie jaoks soodsalt. Dallas oli igas elemendis meist parem. Nad pingutasid lihtsalt rohkem,“ lisas omalt poolt Celticsi peatreener Joe Mazzulla.