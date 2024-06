„Otilie ja Martinile on Eestis võistlemine väga oluline,“ tõdes Rally Estonia direktor Urmo Aava alustuseks, et Eesti parimate rallimeeste starti jõudmine oli asjade loogiline käik. „Tegelikult läks kõik algusest peale head rada pidi. Varakevadel suhtlesime Otiga ning arutasime, kas Rally Estonial startimine tuleks tema jaoks kõne alla. Vahetasime infot ja talle plaan meeldis. Ka Hyundai tiimi jaoks tundus see loogiline. Nii mina, Ott kui ka Martin tunnetasime, et Eesti fännide jaoks on see oluline. Eriti nüüd pärast Sardiinias saavutatud võitu.“