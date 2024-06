KOMMENTAAR | Kas maailmameistrid Ogier ja Rovanperä lasevad Toyota põhja?

Hooaja alguses teatas Toyota rallitiimi pealik Jari-Matti Latvala, et nende eesmärk on võita eelkõige meeskondlik karikas ning et ta ei pea ülesannet eriti keeruliseks. Paraku pani Latvala täiega puusse, sest ei arvestanud talle otsesilmi vastu vaatavate asjaoludega.

Latvala plaan oli pealtnäha mõistlik. Ainsa reaalse tiitlipretendendina starti asunud Elfyn Evansil polnud lootustki saada abi üksikuid rallisid kaasa tegevatelt kaheksakordselt maailmameistrilt Sébastien Ogier’lt ja kahekordselt maailmameistrilt Kalle Rovanperält, kelle eesmärk oli võidusõite võita. Hyundai tiim võib millalgi anda korraldusi, et tiitli võidaks Ott Tänak või Thierry Neuville, kuid kuidas Toyota läheb tšempionitele ütlema, et võtku hoog maha ja loobugu esikohast kellegi Evansi punktide kasuks?

Naiivne Latvala

Naiivse Latvala arvates polnud probleemi: Ogier ja Rovanperä suruvad gaasi põhja, kusjuures kruusal on nende stardikoht parem kui Hyundai meestel, ning – voilà! – loeme hooaja lõpus punktid kokku ja ongi tehtud. Ainult et asi pole nii lihtne.

Miks peaksid Ogier ja Rovanperä pühapäeval riskima ja Toyotale punkte tooma, kui see neid vähimatki ei huvita?

Esiteks ei arvestanud Latvala seda, et kahel staaril on tiimipunktidest täiesti suva, neid huvitab vaid üksiku ralli esikoht. Ning teiseks: tänavu kehtima hakanud uute reeglite järgi on võit ja punktid teineteisest lahus. Niivõrd-kuivõrd suured punktisummad jagatakse välja laupäeval (kiireim saab 18 punkti), kuid pühapäevalgi saab teenida tosinajao punkte, kui võidad päeva ja viimase kiiruskatse. Ainult et esikoht läheb kirja vaid siis, kui finišisse jõutakse. Seega, miks peaksid Ogier ja Rovanperä pühapäeval riskima ja Toyotale punkte tooma, kui see neid vähimatki ei huvita, huvitab vaid võit?