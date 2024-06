Sardiinias triumfeerinud Tänak sai tuntud ralliportaalilt kõige kõrgema hinde. „Meid ootab ees ülipõnev tiitliheitlus“

DirtFishi eksperdi sõnul on eestlane nüüd täielikult tiitliheitluses sees. „Hooaeg algas kohutavalt, aga ta on leidmas sisemist jõudu ja võitlushimu, mida teame, et temas on olemas on. See on lubanud tal Thierry Neuville’iga tempos püsida ja kes teab? Ilmselt läheb ta Elfyn Evansist juba peagi mööda,“ viitas Clark asjaolule, et waleslasega on eestlane jõudnud võrdsete punktide peale.