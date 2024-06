Jari-Matti Latvala: ma isegi ei ürita pettumust varjata

„Pettumus on suur, sellest ei pääse. Ma isegi ei ürita seda varjata. Selle seedimine võtab kindlasti omajagu aega,“ rääkis Latvala ralli järel. „Kui vaadata suurt pilti, siis Ogieri kaotus ei tähenda ralli üldkokkuvõttes punktide mõttes midagi. Vahet polnud, kas ta lõpetab esimesel või teisel kohal. Kurb asi selle juures on see, et kaotasime punktikatsel väärtuslikke punke.“