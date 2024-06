Kas Rannula jätkab Kalev/Cramo peatreenerina? Linamäe: tema otsusest sõltub palju

BC Kalev/Cramo jaoks edukalt lõppenud hooaja järel on meeskonna peatreener Heiko Rannula erinevates intervjuudes avalikult tunnistanud, et kaalub tõsiselt välismaale siirdumist. Klubi president Toomas Linamäe sõnul on nendepoolne soov, et Rannula jätkaks ka järgmisel aastal.