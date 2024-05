Heiko Rannula on rääkinud Kesk-Euroopa tugevate meistriliigade klubidega. Kui reaalne on tema välismaale siirdumine?

Eesti viimaste aastate edukaim klubitreener – 2022. aastal tuli kuld Pärnu Sadama ning 2023 ja 2024 Kalev/Cramo ridades – on juba aastaid rääkinud välismaa-sihist ja nüüd näib see reaalsem kui varem. Rannula pareeris väite, nagu tal oleks Kalevis või Eestis juba kõik saavutatud, aga sobiva pakkumise korral võtaks uue väljakutse loomulikult vastu. („Seda sa tahaks pealkirjaks panna, et minu jaoks on see mudaliiga ja mul pole siin midagi teha. Nii ma ei ütle.“)

„Pigem on olnud jutte, mitte pakkumisi. Siit-sealt on huvi tulnud, on olnud ka paar intervjuud. Olen veel ettevaatlik, sest tean, kui palju nimekaid treenereid on veel saadaval. Minu eesmärk pole minna lihtsalt välismaale, vaid tahaks korralikku kohta, kus on visioon ja struktuur. Tean, et need klubid ei vaata esimese asjana Eesti poole,“ rääkis ta intervjuus Delfile.