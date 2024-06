INTERVJUU | Pärnu klubijuht Kärp: ma pole Panathinaikose mänedžer, et kui üks hooaeg on nässus, siis hakkan kohe paugutama

Viimati jäi Pärnu Eesti meistrivõistlustel medalita 2018. aastal, tunamullu võideti isegi kuld. Nii nukrat hooaja lõppu polegi Pärnul Kärbi ajastul ehk alates 2017. aastast olnud, sest varem olid ootused madalamad ja neljanda kohaga võis rahul olla. Enam mitte. „Et see lõpp nii ära vajus, on ikka raske. Mis seal salata,“ rääkis Kärp intervjuus Delfile.

„Väga hea kaotaja ma ei ole. Aga aastad pole vennad. Eks me pidime ükskord lõivu maksma, et vahepeal liiga hästi läinud on,“ märkis ta. Meenutuseks, Pärnu kaotas pronksiseerias Rapla Avis Utilitasele 1:3

Muuhulgas rääkis Kärp usutluses, millise palluriga ülejäänud võistkond läbi ei saanud, kellega on järgmiseks hooajaks ainsana leping olemas, kas viimasteks kohtumiseks oli tiim emotsionaalselt tühi ja milline on võimalus, et Gert Kullamäe jätkab peatreenerina.

Johan Kärp, kas olete klubis selgusele jõudnud, miks see langus hooaja lõpus nii järsk oli?

Arvan, et asi hakkas pihta sellest, kui meie üks rünnakuliidreid Isaiah Hart jäi südamehaigusega kõrvale. Ta oli väga kõva nurgakivi. Kuigi alguses öeldi, et ta ei oska visata ja mida iganes veel. Tegelikult on ta väga hea mängumees. Tundsime temast siiralt puudust, sest rasketel hetkedel sai tema otsa vaadatud.

Üks põhjus on ka see, et panime osade mängijate värbamisega puusse.

