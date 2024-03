Kristian Kullamäe ei suutnud Bilbaod eurosarja poolfinaalis kaotusest päästa

Poolajavileks jõudsid sakslased viie punkti kaugusele ja võimsa kolmanda veerandiga (30:12) asuti juhtima 71:58. Viimase perioodi avaminutitega kasvatasid külalised vahe juba 20-punktiliseks (83:63) ja sealt edasi edu ainult suurenes.

Europe Cupi teises poolfinaalpaaris on vastamisi itaallaste Varese ja Türgi klubi Bahcesehir College.

„Kristian Kullamäe on väga hea viskav tagamängija. Me rääkisime sellest juba suvel, et Kristian võib olla meie jaoks wild card (salarelv),“ sõnas Ponsarnau.