Kas meeleavaldus avab Rapla vallajuhtide silmad? Korvpallimeeskonna tulevik on endiselt lahtine

Meeleavalduse põhjus on sama, mis on viimase kuu jooksul korvpalliringkondades omajagu kõneainet pakkunud. Nimelt kavatseb Rapla vald meistriliiga meeskonda toetada senise 100 000 euro asemel poole vähemaga. Kui nii läheb, võib suur korvpall Raplast kaduda.

„Ma ei ütleks, et meil oleks põhjust olla optimistlik,“ võttis Rapla korvpallikooli ja -meeskonna eestvedaja Jaak Karp praeguse seisu kokku. „Vallavolikogu koalitsioon (EKRE, valimisliit Sidus Rapla ja Reformierakond) on endiselt kindlal seisukohal, et 100 000 eurot tuleb poolitada ja anda see pool kellelegi teisele.“