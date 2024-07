Tänavu on taas olümpiamängude aasta. Pariisi suvemängude tuli süttib 26. juulil ning kustub 11. augustil. Nagu tavaks, siis vajab OM hulgaliselt võistluspaiku. Prantslased on proovinud kasutada võimalikult palju juba olemasolevat taristut. Nii on mitmed jõuproovid pillutatud üle terve Prantsusmaa. Osad medalikomplektid jagatakse seejuures välja keset Vaikset ookeani Tahitil.