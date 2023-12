KOMMENTAAR | Pariisi olümpia boikott ilmselt toimub, võistlemisest loobuvad (valge)venelased

Sel nädalal kuulutas rahvusvahelise olümpiakomitee president Thomas Bach viimaks seda, mida oodati juba ammu – Venemaa ja Valgevene sportlased on Pariisi olümpiale teretulnud. Ent sõnum ei lõppenud punkti, vaid komaga, millele järgnes: aga nad ei saa osaleda oma lipu all, värvides ega võistkonnaaladel ning olümpiale lubatakse üksnes need atleedid, kel pole seost riigi jõustruktuuridega ja kes pole näidanud poolehoidu Ukraina sõjale.