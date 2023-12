Kuidas reageerivad soomlased ja lätlased ROK-i otsusele venelased Pariisi lubada? Milliseid samme plaanitakse?

Eelmisel nädalal sai teatavaks uudis, et rahvusvaheline olümpiakomitee ROK lubab Venemaa ja Valgevene individuaalalade sportlased neutraalsete atleetidena Pariisi olümpial starti. Seejärel on spekuleeritud, mida see otsus võib endaga kaasa tuua. Delfi Sport uuris meie lähinaabrite ehk Soome ja Läti olümpiakomiteest, kuidas nemad kavatsevad edasi tegutseda ja milliseid soovitusi oma sportlastele jagatakse.