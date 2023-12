USA golfiäss palvetab, et „issi“ Trump tagasi valitaks: Putin poleks siis Ukrainat rünnanud

USA presidendivalimisteni on jäänud vähem kui aasta ning 57-aastane Daly loodab, et golfifänn Trumpi saadab seal edu.

„Ma usun, et kõik, kes tuuril mängivad, tahavad issi Trumpi tagasi. Ta lihtsalt peab valimised võitma ja palvetan, et see juhtuks,“ rääkis ta Tucker Carlsonile antud intervjuus. „Toetan teda, kuni suren! Ta on üks paremaid inimesi, keda olen kunagi kohanud!“

„Vaadake, kui suurepärane oli meie riik tema valitsusajal, aga enam pole turvalisest riigipiirist mingit juttu. Mis kurat on juhtunud? Kuhu see kõik kadus? Armastasin neid nelja aastat, mil ta võimul oli, aga nüüd on kahe-kolme aastaga kõik põrgusse läinud,“ ei teinud Daly saladust, et praegune president Joe Biden talle ei istu.

Ning kaks suurturniiri võitnud golfari hinnangul võinuks tänu Trumpile mitmed rahvusvahelised konfliktid olemata olla.

„Ma arvan, et Putin poleks iial Ukrainasse tunginud ja Hamas Iisraeli rünnanud, kui Trump võimul oleks,“ sedastas Daly.