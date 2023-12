Ukrainas põlu alla sattunud Sergei Bubka tegi venelaste olümpiale lubamise teemal suu lahti

„Ukrainlasena tahaksin, et otsus oleks teistsugune, sest minu riigis käib sõda. Ja Ukraina sport on sõja tõttu ränka hinda maksnud. 397 sportlast ja treenerit on surma saanud ja umbes 500 spordihoonet on hävitatud,“ rääkis Bubka Prantsusmaa ajalehele L’Equipe.