Juba teine Läti olümpiavõitja lubas Pariisi olümpiamänge boikoteerida

„Nauris ja mina oleme samas paadis. Nõustun temaga täielikult,“ rääkis Lasmanis uudisteagentuurile LETA. „Loomulikult peame jälgima, kuidas tegutsevad ukrainlased, kui Venemaa ja Valgevene atleedid olümpial osalevad. Aga praegu on seis selline, et kui nad on kohal, siis mind ja Naurist Pariisis ilmselt ei näe. Loodetavasti muudab Rahvusvaheline olümpiakomitee ikkagi otsust ning venelasi ja valgevenelasi Pariisi ei lubata.“