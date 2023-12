Tarvi Pürn: võib-olla loobub Venemaa ise Pariisi olümpiast

„Vaadates täna, kui õhukeseks on ROK selle otsuse näol need tingimused seadnud, siis see võib olla piisavalt alandav Venemaa jaoks ja nad võivad teha otsuse, et nad tegelikult ei osale,“ ütles Pürn kolmapäeval Vikerraadio saates „Uudis+„.

Kommenteerides Ukrainat toetavate riikide võimalikku otsust ise Venemaa osalemise korral olümpiat boikoteerida, rõhutas Pürn, et see oleneb paljuski Ukraina seisukohast. Samas tõdes ta, et see ei ole kindlasti hea lahendus ja nõuaks mõju avaldamiseks väga suure hulga riikide ühist tegutsemist.

„Täna tulla selle jutu juurde, et me peaksime kindlasti täna selle otsuse tegema, et me olümpiamängudel ei osale, on kindlasti ennatlik, sest me veel ei tea, kuidas see lõpeb. Ma rõhutaks seda, et olukord, kus Ukraina delegatsioon näiteks otsustab ikkagi olümpiamängudel osaleda ja teha siis ka kasvõi nende üksikute Vene sportlastega, kes osalevad, sotid selgeks võistlusväljakul ja kui siis Eesti delegatsioon istub sel ajal kodus – ma ei tea… Kui keegi suudab ära kirjeldada selle tegevuse eesmärgi, siis seda tahaks kuulda,“ arutles ta.

Pürni sõnul Eestiga ühtmoodi mõtlevate riikide olümpiakomiteed jälgivad olukorra arenemist väga adekvaatselt ja esmalt oodatakse ära Ukraina seisukoht.