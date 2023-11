„Adolf Hitler oleks uhke“. Briti tenniseliit vallandas kohatu avalduse teinud töötaja

Haq kirjutas X-is (endine Twitter): „Adolf Hitler oleks Benjamin Netanyahu üle uhke.“

Briti tenniseliit kinnitas, et Haq peab Iisraeli ja Hamasi vahelise konflikti kohatu kommenteerimise tõttu oma ametikohalt lahkuma.

„LTA juhatus arutas asja ja teatas, et Wasim Haqi 11. novembril avaldatud sõnumiga ei saa nõustuda ning see ei kajasta kuidagi LTA seisukohta ega väärtusi. Seetõttu on juhatus heaks kiitnud Haqi viivitamatu vallandamise tema sõltumatu voliniku ametikohalt,“ seisab tenniseliidu pressiteates.

Haq on praeguseks oma postituse kustutanud. Selles avalduses seisis muu hulgas: „Netanyahu on ohverdanud oma rahva, et oma võimu säilitada. Palestiinlased püüavad säilitada oma mõistust.“

Haq täidab sarnaseid sõltumatu voliniku ülesandeid ka Inglismaa jalgpalliliidus (FA) ja Inglismaa golfiliidus. The Guardiani teatel on mehe jätkamine jalgpalliliidus samuti ohus, kuna ka FA on teatanud, et sellised sõnumid on „vastuvõetamatud“ ja „väga solvavad“.