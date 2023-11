DELFI VIDEO | Riho Kallus eesti keele tunnist pukikohtunik Kader Nouniga: siiralt imestasin, kas ma olen nii hea õpetaja või on tema hea õpilane

Nounile eesti keelseid termineid õpetanud Riho Kallus rääkis õpiprotsessist eilses „Matšpalli“ podcastis: „Õppisime eestikeelseid hääldusi [enne matši] pool tundi. Ta pani väga täpselt kirja, kuidas neid sõnu eesti keeles hääldada. Kui ta pukki läks ja eesti keeles rääkima hakkas, olin siiralt imestunud, kas ma olen nii hea õpetaja või on tema nii hea õpilane. Rahvas ikka plaksutas, kui ta eesti keeles punkte ütles. See on uskumatu, kuidas prantsuse keelse taustaga inimene eesti keele selgeks sai - need keeled on ju nagu siga ja kägu.“