FOTOD JA JÄRELVAATAMINE | Kontaveit pärast lahkumismängu: olen midagi elus väga õigesti teinud, et sellise publiku siia kohale sain!

Kontaveit kaotas üle kahe tunni kestnud matši kolmekordsele suure slämmi finalistile 4:6, 6:4, (7:10). Kolmanda seti asemel mängiti super tie-break ehk kiire lõppmäng 10 punktini.

Tondiraba jäähalli keskpõrandal toimunud intervjuus puudutati endise maailma teise reketi ja Australian Openi veerandfinalisti karjääri tipphetki ja ka raskemaid perioode: jutuks tulid mängud Venus ja Serena Williamsiga, ema, vanaisa ja lähemate toetajate roll ja paljud muud rõõmsamad ja kurvemad teemad.

Kui Tondiraba publikut lõbustas ansambel Smilers, intervjueeris Ivar Jurtšenko Delfi TV stuudios Aneti ema Ülle Milki ja endist treenerit Märten Tamlat.

Ülekanne on nüüd järelvaadatav. Delfi tegi saalist ka otseblogi.

Õhtu lõpetuseks ajakirjanikele antud pressikonverentsil tõdes Kontaveit, et jäi päevaga igati rahule: „Võib nii öelda küll. Kõik läks ilusti. Mulle endale vähemalt tundus, et ka mäng oli väga meelelahutuslik. Lootsin, et sellest ei tule kiiret mängu. Mul on hea meel, et sain natuke vastu ka. Loodan, et oli põnev lahing, mida vaadata - see oli mu kõige suurem soov sellest õhtust. Intervjuu Roalndiga läks ka ilusti. Inimesi oli kogu saal täis - mida rohkemat oleks ühest õhtust veel tahta?“

„See, et ma saaksin kodupublikuga hüvasti jätta, oli üks mu suurimaid soove. Mul on lihtsalt nii hea meel, et me suutsime sellise vinge üritusega hakkama saada. Korraldus oli tõesti vinge. Arvan, et kui ma sellele pärast tagasi vaatan, siis on mul selle üle väga hea meel,“ lisas ta.

Kontaveit rääkis nii Roaldile antud intervjuus kui ka hiljem pressikonverentsil, et seljavigastus, mis sundis teda profikarjääri lõpetama, annab tunda siiani. Andis ka mängu tänase mängu jooksul. „Võtsin mängu ajal ühe valuvaigisti,“ tunnistas ta.