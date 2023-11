Tallinna saabuv tuneeslanna Jabeur annetab auhinnaraha palestiinlaste abistamiseks

Tuneesia mängija lisas: „Väga raske on iga päev näha lapsi ja beebisid suremas. See on südantlõhestav. Seetõttu otsustasin annetada osa oma auhinnarahast palestiinlaste abistamiseks. Mul on kahju, ma tean et see [intervjuu] peaks olema tennisest, aga iga päev videoid vaadata on väga masendav. Vabandust, see ei ole poliitiline sõnum. See on lihtsalt inimlikkus. Ma tahan rahu selles maailmas ja see on kõik.“