Eesti korvpallikoondis pikendas peasponsoriga lepingut

Utilitas on Eesti korvpalli toetanud juba üle 20 aasta, millest viimased kümme ka meeste rahvuskoondise peasponsorina. Lisaks teeb ettevõte koostööd korvpalliklubidega linnades, kus Utilitas varustab elanikke soojusega. „Selle kümne aasta jooksul on korvpallikoondis jõudnud kahel korral Euroopa Meistrivõistluste finaalturniirile – 2015. aastal Riias ja 2022. aastal Milanos. Usume, et noor ja võidujanus koondis pakub meile lähiaastatel väga palju ilusaid mänge nii kodu- kui välismaal ja loodame, et saame oma meeskonnale kaasa elada ka 2025. aasta finaalturniiril,“ sõnas Utilitase kontserni juht Priit Koit.