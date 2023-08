KAHEKSA VÕTMEKÜSIMUST | Kas korvpallikodus laotud põhi annab Eestile eelise? Kui palju saab koondist aidata Tass?

Ühest küljest on viimastel nädalatel jäänud peamiselt kõlama jutt puudujatest, ent reaalsuses on Eesti koondise koosseisus kolm meest Hispaania kõrgliigast (Kristian Kullamäe, Sander Raieste, Artur Konontšuk), kaks Itaalia kõrgliigast (Joonas Riismaa, Kaspar Treier) ning üks mees, kes võiks vabalt ühes või teises mängida (Henri Drell, kelle uue hooaja klubi pole teada). Tasemel mehi küllaga! Nii on sinisärkide miinimumeesmärk Tallinnas kahe sekka tulek ehk edasipääs. Millised on koduse turniiri eel Eesti koondise kaheksa võtmeküsimust?

Kas Eesti noor meeskond suudab leida stabiilsuse? Koondise peatreener Jukka Toijala pööras kaks päeva enne turniiri algust tähelepanu tõigale, et Eesti koosseis on üpris noor. „Meil on kuus poissi, kes on sündinud 2000. aastal või hiljem. Pool meeskonda on väga noor, nad on head poisid, aga see on nagu Soome sügisene ilm – sa ei tea, mis tuleb,“ ütles ta Tondiraba saalis toimunud treeningu järel.