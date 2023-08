DELFI VIDEO | 3 kilo lihasmassi juurde kogunud Henri Drell: äkki enne olingi liiga lödi

Kolmapäevases kontrollkohtumises Soomega tõi Henri Drell koondise parimana 21 punkti, aga samas tegi 205 cm pikkune äär kolmanda veerandi alguses viga hüppeliigesele, käis riietusruumis ja naasis seejärel platsile. „Hetkel olen terve. Oli rohkem ehmatus ja pole nii hull kui mängus tundus,“ kinnitas 23-aastane korvpallur, et ta on turniiriks kõigiti mänguvalmis.

Drell ladus eelnevatel kuudel põhja USA-s, kus ta Chicago Bullsi ridades sai minuteid ka NBA suveliigas. „Olin seal terve juuni ja pool juulit, seepärast ma alguses [korvpallikodusse] ei tulnud. Kuskilt pidi andma järgi. Tegime palju trenni ja tegime palju jõmmi (loe: jõusaali). Ma loodan, et see paistab ka välja,“ selgitas 3 kilogrammi lihasmassi juurde kogunud Drell. „Pigem on see hästi mõjunud. Tunne on parem ja kiirem, äkki enne oligi liiga lödi.“