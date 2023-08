Tšehhi korvpallikoondislane laupäevase mängu eel: Eesti pole enam nõrk vastane

Tallinnasse ei sõitnud näiteks Tomaš Satoransky, Jan Vesely, Ondrej Balvin ja Jaromir Bohacik. Võistkonna liidrid peaksid olema viimastel aastatel NBA-s mänginud tagamees Vit Krejci (Atlanta Hawks) ja kogenud äär Vojtech Hruban (Cholet). Korvi all on kõige tuntumad nimed Martin Peterka (Braunschweig) ja Martin Križ (Nymburk).

Nii Peterkal kui ka Križil on enne turniiri probleeme olnud vigastustega. 203 cm pikkune Peterka on hädas parema käe õlatraumaga, mis teeb viskamise ebamugavaks. Križ proovib mängida läbi varbavalu.

Sarnaselt Eestile on Tšehhil sel suvel keskmängijatega suuri muresid olnud ja nii peab Peterka põhitsentriks kehastuma, kuigi tavaliselt mängib ta äärel. Esimese vastase Eesti kohta oli tal öelda järgmist: „Neil on puudu Maik-Kalev Kotsar, kvaliteetne tsenter Vitoria Baskoniast. Seega on neil rohkem nooremaid mehi, aga koosseisus on ka Hispaania kõrgliiga mängijaid. Seega pole nad sel tasemel enam nõrgad vastased. Eesti on noor ja kiire võistkond ning kodusaal annab neile kindlasti eelise.“