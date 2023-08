Jüri Vipsi seostati taaskord IndyCari meeskonnaga

22-aastast eestlast on ka varasemalt IndyCari sarjaga seostatud ning selle aasta alguses avanes tal võimalus testida Rahal Letterman Lanigani (RLL) meeskonna masinat.

Raceri sõnul otsib RLL tulevaks hooajaks uut kolmandat sõitjat, sest Jack Harvey on käesoleva hooaja järel ilmselt meeskonnast lahkumas. Vipsil aga konkurentidest puudust pole ning väidetavalt oleks RLL huvitatud ka Marcus Ericssoni, Callum Ilotti, David Malukasi või Felix Rosenqvisti teenetest.

Täiesti välistatud pole ka see, et RLL paneb järgmiseks hooajaks välja neli autot, mis tähendab, et lisaks praegustele sõitjatele Christian Lundgaardile ja Graham Rahalile saaks võimaluse veel kaks meest.