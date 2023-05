Toivo Asmer: Jüri Vips võiks Indycaris pika karjääri teha

Asmer ütles Vikerraadio saates „Spordipühapäev“ , et talle on tulnud Vipsi kohta väga palju küsimusi, aga uudiseid tal noore vormelipiloodi osas ei ole. „Jüri Vips ei ole kuhugi kadunud, küll me temast jälle kuuleme,“ ütles autospordiliidu president.

„Indycar on USA-s väga populaarne, ma arvan, et Indycar ja Nascar on praktiliselt samaväärsed vormel-1 sarjaga,“ sõnas Asmer. „Mismoodi lepingutega on läinud, ei saa ma rääkida. Sellest räägivad need, kes võivad sellest rääkida.“