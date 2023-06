Jüri Vips on andekas mitmel alal. Kuu aega tagasi golfiga alustanud Vips sai kohe kirja hole-in-one’i

„Läinud laupäeval lõi Linus Medicali nimelisel 18. rajal raud kaheksaga meie klubi värske golfar Jüri Vips elu esimese hole-in-one’i,“ kirjutab Rae Golf sotsiaalmeedias. „Fakt, et mees alustas golfiga alles neli nädalat tagasi, käies green card kursusel, on seda kõnekam ja näitab, et golfis on kõik võimalik ning ka alustajana on võimalik selles mängus suurepärane tulemus teha.“