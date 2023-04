Vipsile saatuslikuks saanud arvutimängu püsti pannud Red Bulli juunior sai Jaapanis ajaloolise debüütvõidu

Lawson, kes Eesti võidusõidufännidele on meelde jäänud kui Jüri Vipsile saatuslikuks saanud arvutimängu püsti panijana Twitchi keskkonnas 2022. aasta juunis, tegi Fuji ringrajal oma Super Formula sarja debüüdi ning võitis haaravas esikohaduellis kahekordset sarja võitjat, jaapanlast Tomoki Nojirit.

Viimase Red Bulli noorteprogrammi sõitjana võidutses Super Formula etapil 2017. aastal Pierre Gasly. Lawson tegi aga ajalugu sellega, et tuli selle sarja etapivõitjaks oma debüütsõidul.

Just Lawson oli see, kelle Twitchi kontol peetud Call of Duty arvutimängus ütles Vips N-sõna, mille tõttu ta Red Bulli perekonnast välja visati. Samuti oli Vips „gei värviks“ nimetanud nokamütsi, mille Lawson palus tal kaamera eest pähe panna.