FOTO | Ott Tänaku endine ralliauto pandi müüki

„See on väga keeruline koht. Legend jäi veidi hiljaks ja ma ei suutnud kiirust alla võtta. Olime just kiirust tõstmas, autotunnetus oli hea. Me peame siiski meeles pidama, et see on alles kolmas ralli koos kaardilugeja Raigo Mõlderiga. Me peame veel õppima,“ märkis Tänak.