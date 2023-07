Tänak usub, et sekkub Soome rallil kõrgesse mängu

„Soome on üldiselt palju nõudlikum võistlus kui Eesti ralli. Mulle on seal sõitmine varemgi meeldinud ja Soomes on meil suurepäraseid võistlusi olnud. Eesti etapp oli väga karm ja sealt ei saanud kahjuks punkte, mida vajasime, aga näitasime ikkagi korralikku kiirust,“ sõnas Tänak M-Spordi pressiteate vahendusel.