Ralliekspert pakub Soome etapi võitu üllatusmehele

Evansi sõnul näitas juba Rally Estonia, et Suninen suudab Hyundai hästi liikuma saada. Soomlane oli hiljutisel Lõuna-Eesti jõuproovil viies.

„Eesti võistlus demonstreeris, mida sa [Suninen] suudad Hyundai i20 N Rally1-ga. Arvan, et Soomes suudad sama ja pakud veelgi enamat. Kas sa võidad? Täiesti võimalik. Vaatame, mis ilm teeb ja kuidas võistlusel läheb, aga kindlasti usun sinu pääsu esikolmikusse,“ teatas Evans Suninenile suunatud avalikus kirjas.

„Kõige eelneva saavutamiseks on ülioluline püsida sama mõtteviisi juures, mida nautisite kogu Eesti võistluse vältel. Kiirus jõudis teieni. Tõsi, katsete teine läbimine oli keerulisem, kuna leidsite end roobastest (ja jätkuv vihm võib sel nädalal Jyväskylä ümbruse teid veidi pehmendada), kuid olite siiski võitluses sees,“ jätkas Evans.

Kogenud ralliajakirjanik lisas, et Suninen paneks esikohal sõites Hyundai tiimipealiku Cyril Abitebouli raskesse seisu, sest tiimikorraldusi oleks keeruline jagada.

„Asuge liidrikohale ja muutke härra Abitebouli elu pisut keerulisemaks, kui ta soovib teie hoogu maha võtta – välja arvatud juhul, kui Thierry Neuville on sel ajal teisel kohal. See on sinu hetk. Kasuta seda. Lõdvesta õlad, usalda oma sisetunnet, kuula Mikkot (kaardilugeja Mikko Markkula – toim.) ja andke minna!“ andis Evans soovituse.